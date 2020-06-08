زوجته توجه الركلة الأولى .. لاعب جزائري يدخل الشباك الذهبية

احتفل مختار فراحي، حارس مرمى نادي بارادو الجزائري، بزواجه بطريقة غير مألوفة في المجتمعات الجزائرية، بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تغيير الكثير من خطط احتفالات الزواج.

ودعا مختار فراحي زوجته إلى ملعب "حيدرة" الخاص بناديه، لالتقاط صور تذكارية، وتبادلا اللعب بالكرة، وتركها تسجل عليه ركلة جزاء.

بتلك الطريقة أعلن حارس مرمي نادي بارادو الجزائري " مختار فراحي " عن عقد قرانه pic.twitter.com/I93jASy107 — Nile Sport (@NileSport1) June 7, 2020

زواج في زمن الكورونا الصور لزواج اللاعب الجزائري مختار فرحاني لاعب نادي بارادو 💓

كيوت يجننوا الله يدوم المحبة❤ pic.twitter.com/B5lbsditVE — 🐝T̶H̶A̶T̶_×× ᵇᵃⁿᵍᶜʰᵉˡˡᵃ🇩🇿 (@Gd07217050) June 7, 2020

كما حرص فراحي على تنظيم حفل مبسط في أرض الملعب بحضور أفراد عائلته وأقارب العروس وبعض لاعبي ومسؤولي ناديه.

المصدر: وكالات