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زوجته توجه الركلة الأولى .. لاعب جزائري يدخل الشباك الذهبية

الرياضة

زوجته توجه الركلة الأولى .. لاعب جزائري يدخل الشباك الذهبية
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احتفل مختار فراحي، حارس مرمى نادي بارادو الجزائري، بزواجه بطريقة غير مألوفة في المجتمعات الجزائرية، بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تغيير الكثير من خطط احتفالات الزواج.

ودعا مختار فراحي زوجته إلى ملعب "حيدرة" الخاص بناديه، لالتقاط صور تذكارية، وتبادلا اللعب بالكرة، وتركها تسجل عليه ركلة جزاء.

كما حرص فراحي على تنظيم حفل مبسط في أرض الملعب بحضور أفراد عائلته وأقارب العروس وبعض لاعبي ومسؤولي ناديه.  

المصدر: وكالات 

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