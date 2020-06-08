زوجته توجه الركلة الأولى .. لاعب جزائري يدخل الشباك الذهبية
احتفل مختار فراحي، حارس مرمى نادي بارادو الجزائري، بزواجه بطريقة غير مألوفة في المجتمعات الجزائرية، بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تغيير الكثير من خطط احتفالات الزواج.
ودعا مختار فراحي زوجته إلى ملعب "حيدرة" الخاص بناديه، لالتقاط صور تذكارية، وتبادلا اللعب بالكرة، وتركها تسجل عليه ركلة جزاء.
بتلك الطريقة أعلن حارس مرمي نادي بارادو الجزائري " مختار فراحي " عن عقد قرانه pic.twitter.com/I93jASy107— Nile Sport (@NileSport1) June 7, 2020
زواج في زمن الكورونا الصور لزواج اللاعب الجزائري مختار فرحاني لاعب نادي بارادو 💓— 🐝T̶H̶A̶T̶_×× ᵇᵃⁿᵍᶜʰᵉˡˡᵃ🇩🇿 (@Gd07217050) June 7, 2020
كيوت يجننوا الله يدوم المحبة❤ pic.twitter.com/B5lbsditVE
كما حرص فراحي على تنظيم حفل مبسط في أرض الملعب بحضور أفراد عائلته وأقارب العروس وبعض لاعبي ومسؤولي ناديه.
هكذا أعلن حارس نادي #بارادو "مختار فراحي" زواجه!— ﮼عنبسة،ابن،سحيم (@_translater) June 7, 2020
جماعة، لي سودار.. يديها لاتولي pic.twitter.com/SOxRiONdMz
المصدر: وكالات