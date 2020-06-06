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بوروسيا دورتموند يهزم هيرتا برلين ويحافظ على "بصيص أمل" بلقب الدوري (فيديو)

الرياضة

بوروسيا دورتموند يهزم هيرتا برلين ويحافظ على
Globallookpress Tim Groothuis
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حافظ بوروسيا دورتموند على آماله الضئيلة في منافسة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، عندما هزم ضيفه هيرتا برلين 1-0 ضمن الجولة الـ30 من "البوندسليغا" اليوم السبت.

ويدين دورتموند بالفضل في الفوز للاعبه إيمري تشان الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 63 نقطة قبل أربع جولات من نهاية الدوري متأخرا بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونخ الذي قطع خطوة نحو اللقب بتغلبه 4-2 على مستضيفه باير ليفركوزن في وقت سابق اليوم.

في المقابل، توقف رصيد هيرتا برلين عند 38 نقطة في المركز التاسع على جدول الترتيب، وتراجعت آماله في التأهل للدوري الأوروبي.

وقبل انطلاق المباراة جثا لاعبو الفريقين على ركبة واحدة تكريما لجورج فلويد، وهو رجل أسمر البشرة أعزل تسببت وفاته على يد شرطي أمريكي أبيض البشرة في احتجاجات كبيرة في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم.

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المصدر: وكالات

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