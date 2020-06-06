ليفاندوفسكي يحقق رقما قياسيا جديدا ويعزز موقعه في سباق الحذاء الذهبي

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني هدف فريقه الرابع في شباك باير ليفركوزن (4-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ30 من "البوندسليغا".

وبهذا الهدف، وصل الدولي البولندي إلى هدفه الـ30 في الدوري الألماني هذا الموسم، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة وصراع الحذاء الذهبي الأوروبي.

Robert Lewandowski has now scored 44 goals across all club competitions in 2019/20, the most he has ever netted in a single season in his career.



𝐋𝐄𝐖𝐘 𝐆𝐎𝐄𝐒 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐀𝐈𝐘𝐀𝐍 pic.twitter.com/3Qp9rpXfDD — Squawka Football (@Squawka) June 6, 2020

كما وصل ليفاندوفسكي لهدفه الـ44 في كافة البطولات هذا الموسم، وهو أفضل سجل تهديفي له بموسم واحد، على مدار مسيرته.

First player to score 30 goals in Europe's top five leagues this season: Robert Lewandowski



First player to provide 20 assists in Europe's top five leagues this season: Thomas Müller



The finest of wines. 🍷 pic.twitter.com/wxjsj5PnJQ — Squawka Football (@Squawka) June 6, 2020

وهذه المرة الثالثة التي يصل فيها ليفاندوفسكي إلى 30 هدفا بموسم واحد في "البوندسليغا"، ولا يتفوق عليه سوى الأسطورة جيرد مولر، الذي فعل ذلك 5 مرات.

30+ - Robert Lewandowski has scored 30 goals in a single Bundesliga season for a third time (also 2015-16 and 2016-17) - Gerd Müller is the only other player in the competition's history to do so more than once (five times). Greats. pic.twitter.com/0Axx9AQtz7 — OptaJoe (@OptaJoe) June 6, 2020

وجاء هدف النجم البولندي اليوم من صناعة المهاجم الألماني توماس مولر، الذي مرر أيضا كرة هدف لمواطنه ليون غوريتسكا، ليصل إلى 20 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن مولر بات أول من يصل إلى 20 تمريرة حاسمة في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى منذ أن فعلها البلجيكي كيفن دي بروين مع فولفسبورغ في "البوندسليغا" موسم 2014-2015.

20 - Thomas Müller is the first player in Europe's top five leagues to reach 20 league assists in a single season since Kevin De Bruyne for VfL Wolfsburg in 2014-15. Wunderbar. pic.twitter.com/yPwF7jhJNQ — OptaJoe (@OptaJoe) June 6, 2020

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إلى وصول ليفاندوفسكي لهدفه الـ300 في الدوريات الأوروبية منذ بداية مسيرته الاحترافية، موزعة كالتالي:

- 36 هدفا مع زنيكز بروسكوف البولندي

- 32 هدفا مع ليخ بوزنان البولندي

- 74 هدفا مع بوروسيا دورتموند الألماني

- 158 هدفا مع بايرن ميونخ.

Robert Lewandowski has now scored 300 league goals in his senior club career.



🇵🇱 Znicz Pruszków (36)

🇵🇱 Lech Poznań (32)

🇩🇪 Borussia Dortmund (74)

🇩🇪 Bayern Munich (158)



One of the best in the business. pic.twitter.com/4k7R4MQocR — Squawka Football (@Squawka) June 6, 2020

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المصدر: وكالات