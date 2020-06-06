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تطور هام بشأن إصابة ميسي وعودة سواريز

الرياضة

تطور هام بشأن إصابة ميسي وعودة سواريز
Reuters Albert Gea
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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي تدرب بمفرده في ملعب "الكامب نو" للمرة الأولى بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين للنادي الكتالوني.

ووطأت قدما ميسي اليوم للمرة الأولى عشب ملعب "الكامب نو" منذ تعليق النشاط الكروي في إسبانيا في منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان برشلونة قد أعلن أمس الجمعة عن إصابة أفضل لاعب في العالم 6 مرات بـ"تقلص عضلي طفيف" في الفخذ الأيمن، وقام بتدريب خاص لتجنب المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي.

وسيكون ميسي على الأرجح جاهزا لخوض مباراة فريقه ضد ريال مايوركا في الـ13 من يونيو الجاري في أول لقاء رسمي له منذ تعليق "الليغا".

ويتوقع أن يلتحق ميسي بالتمارين الجماعية تحت إشراف المدرب كيكي سيتين بعد غد الاثنين.

ونشر ميسي اليوم صورتين عبر حسابه في "إنستغرام" يظهر فيهما وسط ملعب "الكامب نو"، وأرفقهما بعبارة: "لقد افتقدت هذا المكان حقا، لا أستطيع الانتظار للعب هنا مرة أخرى".

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من جهته، حصل النجم الثاني في برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز الذي خضع لجراحة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى في 12 يناير، على الضوء الأخضر طبيا لخوض المباريات، وشارك اليوم في التمارين مع باقي رفاقه دون الشعور بأي آلام.

المصدر: أ ف ب+ وكالات

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