بالفيديو.. سجن مشجع روماني لمحاولته قتل شرطي

قضت محكمة رومانية بسجن مشجع 7 أعوام ونصف العام بعد أن حاول قتل شرطي خلال مباراة في تصفيات الهبوط في دوري الدرجة الأولى الروماني لكرة القدم العام الماضي.

ووجدت المحكمة أن فيدريان أوفيديو ترايان مذنب بالشروع في قتل الشرطي خلال المباراة بعد أن وجه ضربة بكرسي إلى رأس رجل الأمن الذي فقد وعيه وسقط وسط بركة من الدماء إثر ذلك.

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وقع الحادث خلال مباراة بين فريق يونيفرسيتاتيا كلوج الذي يشجعه ترايان وضيفه هيرمانشتاد في يونيو من العام الماضي، أثناء الاشتباكات بين مشجعي الفريق صاحب الأرض الذين ألقوا الكراسي والحجارة وأشياء أخرى على قوات الأمن.

وتجمع عدد كبير من مشجعي صاحب الأرض أسفل أحد المدرجات للاحتجاج على ما وصفوه بأنه وحشية قوات الشرطة بعد نزول أحد مشجعي فريقهم أرض الملعب.

وقالت محكمة كلوج التي أصدرت الحكم في بيان إنها ألزمت أيضا ترايان بدفع 18 ألف يورو (20 ألف دولار) على سبيل التعويض، ويعتبر حكم المحكمة ليس نهائيا ويمكن الطعن فيه.

المصدر: "رويترز"