 
مباشر
عاجل
إيران ترفض دعوة باريس الإفراج عن عالمة فرنسية من أصل إيراني

معاقبة طبيبة رومانية لإهمالها في علاج لاعب إفريقي (فيديو)

الرياضة

معاقبة طبيبة رومانية لإهمالها في علاج لاعب إفريقي (فيديو)
AFP ALEXANDRU DOBRE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o19i

قضت محكمة رومانية بحبس طبيبة طوارئ محلية لعام ونصف مع إيقاف التنفيذ لإهمالها في علاج لاعب الوسط الكاميروني باتريك إيكينغ الذي توفي عقب سقوطه خلال مباراة لكرة القدم في مايو 2016.

وسقط إيكينغ مغشيا عليه على أرض الملعب نتيجة تعرضه لأزمة قلبية بعد وقت قصير من نزوله بديلا لأحد زملائه في الشوط الثاني خلال مباراة لفريقه دينامو بوخارست في الدوري الروماني لكرة القدم وأعلنت وفاته بعد ذلك بساعتين.

وفي يونيو 2016 اتهمت الطبيبة إيلينا دوتا التي رافقت إيكينغ في سيارة الإسعاف إلى المستشفى بعدم القيام بواجبها دون مبرر وعدم محاولة إسعاف اللاعب.

إقرأ المزيد
شاهد.. حكم كاد أن يتسبب بفضيحة
شاهد.. حكم كاد أن يتسبب بفضيحة "عنصرية" مدوية بسبب إشارة بذيئة للاعب من ذوي البشرة السمراء

وقالت المحكمة في بيان ليل الخميس إنها فرضت على دونتا أيضا دفع 200 ألف يورو (227 ألف دولار) على سبيل التعويض إلى جانب العمل في خدمة المجتمع لمدة 60 يوما.

وبعد وفاة إيكينغ عبرت الرابطة العالمية للاعبين المحترفين عن قلقها فيما يتعلق بالإسعافات الأولية المتوفرة للاعبي كرة القدم في رومانيا.

وتكريما للاعبه الراحل قرر دينامو بوخارست بطل دوري رومانيا 18 مرة وقف ارتداء القميص رقم 14.

وسبق للاعب الراحل اللعب لأندية في الكاميرون وفرنسا وسويسرا وإسبانيا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا