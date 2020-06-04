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تحديد موعد الكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار "السعودية 2021"

الرياضة

تحديد موعد الكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار
Reuters Ricardo Moraes
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أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل، للكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيها: "الخميس المقبل في مؤتمر صحفي (عن بعد): الكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021 بحضور وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل".

ويشار إلى أن السعودية نظمت الرالي الشهير لأول مرة في العام الجاري 2020، وهي المرة الأولى التي يقام فيها بالشرق الأوسط، وفيه أحرز الروسي أندريه كارغينوف سائق فريق "كاماز- ماستر" المركز الأول في فئة الشاحنات.

تمكن الإسباني كارلوس ساينز من إحراز المركز الأول لفئة السيارات، وحصل على جائزة أعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

كما أحرز الإسباني كارلوس ساينز المركز الأول لفئة السيارات، وحصل على جائزة أعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

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وبلغ طول رالي داكار "السعودية 2020" نحو 7800 كم، وكانت نقطة الانطلاق من جدة بمسافة 752 كم، فيما جاء الختام في القدية الوجهة المختصة في الترفيه والثقافة والرياضة.

وينقسم رالي داكار لعدة فئات هي السيارات والشاحنات والدراجات النارية والعربات الصحراوية والدراجات الرباعية.

المصدر: sabq.org+ وكالات

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