تحديد موعد الكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار "السعودية 2021"

أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل، للكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيها: "الخميس المقبل في مؤتمر صحفي (عن بعد): الكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021 بحضور وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل".

الخميس المقبل في مؤتمر صحفي (عن بعد) : الكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021 بحضور سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل pic.twitter.com/7qZfPjOmtC — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 4, 2020

📢 الخميس المقبل .. التفاصيل الأولية لـ #رالي_داكار_السعودية 2021 pic.twitter.com/OCHCcCveIJ — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 4, 2020

ويشار إلى أن السعودية نظمت الرالي الشهير لأول مرة في العام الجاري 2020، وهي المرة الأولى التي يقام فيها بالشرق الأوسط، وفيه أحرز الروسي أندريه كارغينوف سائق فريق "كاماز- ماستر" المركز الأول في فئة الشاحنات.

تمكن الإسباني كارلوس ساينز من إحراز المركز الأول لفئة السيارات، وحصل على جائزة أعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

كما أحرز الإسباني كارلوس ساينز المركز الأول لفئة السيارات، وحصل على جائزة أعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

‼️ SAVE THE DATE ‼️

Watch the 2021 Dakar presentation on Thursday 11 June starting at 12:30 French time 🇫🇷 on our Facebook page.

➡️ You will discover an outline of the course and the new sporting features.#Dakar2021pic.twitter.com/JWBVjL0XYv — DAKAR RALLY (@dakar) June 4, 2020

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وبلغ طول رالي داكار "السعودية 2020" نحو 7800 كم، وكانت نقطة الانطلاق من جدة بمسافة 752 كم، فيما جاء الختام في القدية الوجهة المختصة في الترفيه والثقافة والرياضة.

وينقسم رالي داكار لعدة فئات هي السيارات والشاحنات والدراجات النارية والعربات الصحراوية والدراجات الرباعية.

المصدر: sabq.org+ وكالات