رسميا.. زيادة عدد التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في بيان رسمي اليوم الخميس، السماح بإجراء 5 تبديلات خلال المباراة الواحدة في ما تبقى من المسابقة لهذا الموسم.

وأشارت الرابطة في بيانها أن مقاعد البدلاء ستضم 9 لاعبين بدلا من سبعة.

وأكد البيان أن الأندية المشاركة في "البريميرلغ" وافقت على تلك التعديلات في ظل الظروف التي يمر بها الموسم الحالي.

For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣



The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣



Full statement on these temporary rule changes: https://t.co/PKVveZclcapic.twitter.com/9B5PE404wG — Premier League (@premierleague) June 4, 2020

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وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" الشهر الماضي للحيلولة دون استنزاف اللاعبين، بعد ابتعادهم عن المنافسات لفترة طويلة عقب تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 فترات كحد أقصى، بجانب إمكانية التبديل بين شوطي المباراة، منعا لإهدار الوقت عبر التوقفات الكثيرة.

وكانت رابطة "البريميرليغ" قد أعلنت في وقت سابق استئناف الدوري في الـ17 من يونيو الجاري.

المصدر: premierleague.com