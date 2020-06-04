 
مباشر
عاجل
العراق يسجل ارتفاعا جديدا بأعداد المصابين بكورونا

رسميا.. زيادة عدد التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"

الرياضة

رسميا.. زيادة عدد التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز
Reuters CARL RECINE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o11c

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في بيان رسمي اليوم الخميس، السماح بإجراء 5 تبديلات خلال المباراة الواحدة في ما تبقى من المسابقة لهذا الموسم.

وأشارت الرابطة في بيانها أن مقاعد البدلاء ستضم 9 لاعبين بدلا من سبعة.

وأكد البيان أن الأندية المشاركة في "البريميرلغ" وافقت على تلك التعديلات في ظل الظروف التي يمر بها الموسم الحالي.

إقرأ المزيد
رسميا.. مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوافق على إجراء 5 تبديلات في المباراة وتعليق تقنية VAR
رسميا.. مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوافق على إجراء 5 تبديلات في المباراة وتعليق تقنية VAR

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" الشهر الماضي للحيلولة دون استنزاف اللاعبين، بعد ابتعادهم عن المنافسات لفترة طويلة عقب تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 فترات كحد أقصى، بجانب إمكانية التبديل بين شوطي المباراة، منعا لإهدار الوقت عبر التوقفات الكثيرة.

وكانت رابطة "البريميرليغ" قد أعلنت في وقت سابق استئناف الدوري في الـ17 من يونيو الجاري.

المصدر: premierleague.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا