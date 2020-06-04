بشرى سارة لعشاق برشلونة

كشفت صحيفة Mundo Deportivo الخميس، عن نبأ سار لبرشلونة، قبل استئناف منافسات الدوري الإسباني، والتي يستهلها الفريق الكتالوني بمواجهة ريال مايوركا في 13 الشهر الحالي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، تماثل للشفاء من الإصابة تماما، وبات مستعدا للمشاركة في المباريات.

وكان سواريز قد تعرض للإصابة في يناير الماضي، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد بكأس السوبر الإسباني، وأجرى على أثرها جراحة في ركبته.

وأوضحت الصحيفة، أن سواريز يتدرب مع زملائه بشكل طبيعي وبجدية كبيرة، من أجل إقناع المدرب كيكي سيتين بجاهزيته، والمشاركة في مباراة مايوركا المقبلة.

ومن المتوقع، أن يحصل سواريز خلال الأيام القليلة المقبلة على التصريح الطبي الخاص بالمشاركة في المباريات، ليصبح جاهزا رسميا لمباراة مايوركا.

💪 Tras cinco meses de baja, está entrenando a un altísimo nivel y preparado para reaparecer



⚽ Quiere responder a sus detractores sobre el césped y haciendo lo que mejor se le da, marcando goles



✍ por @ffpolohttps://t.co/RUIEyZvSg8 — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) June 4, 2020

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وقرر مدرب برشلونة كيكي سيتيين منح راحة للاعبيه ليوم واحد الخميس على أن يعودوا إلى التمارين الجمعة.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب الدوري بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد، ومن المقرر، أن تستأنف الليغا من جديد يوم 11 يونيو الجاري بمواجهة إشبيلية وريال بيتيس، على أن يواجه برشلونة نظيره مايوركا يوم 13 من نفس الشهر.

المصدر:"وكالات"