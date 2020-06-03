إيفانوفيتش: كليسترز ستجد صعوبة في العودة للمنافسة على أعلى المستويات

قالت لاعبة التنس الصربية المعتزلة آنا إيفانوفيتش أن البلجيكية كيم كليسترز المصنفة الأولى عالميا سابقا ستجد صعوبة للعودة للمنافسة بمستو عال عند استئناف البطولات المعلقة بسبب كورونا.

وأدهشت كليسترز البالغة 36 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، عالم التنس عندما أعلنت عودتها للعبة للمرة الثانية هذا العام.

وفشلت كليسترز الفائزة بأربع بطولات كبرى، في الفوز بأي مباراة في بطولتين خاضتهما قبل توقف الموسم بسبب الجائحة بعد خسارتها أمام الإسبانية غاربين موغوروزا في دبي والبريطانية جوهانا كونتا في مونتيري.

وقالت إيفانوفيتش البالغة 32 عاما، بطلة فرنسا المفتوحة 2008 في لقاء صحفي اليوم الأربعاء: "شاهدت بعض مبارياتها وكانت تضرب الكرة بشكل مذهل. لكني أتمنى عودتها إلى المستوى الذي اعتادت أن تلعب فيه.

وأضافت: "شخصيا لا أعتقد أنه من السهل عليها فعل ذلك بعد سنوات طويلة من الغياب".

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واعتزلت اللاعبة البلجيكية عالم الكرة الصفراء في 2007 لإنجاب أول أطفالها الثلاثة. لكنها عادت بعد 24 شهرا لتحرز ثلاثة من ألقابها الأربعة الكبيرة وتعود لصدارة قائمة التصنيف العالمية في 2011. لكن أحدث عودة لها ستكون أكثر صعوبة.

وأضافت إيفانوفيتش، التي اعتزلت في 2016 وعمرها 29 عاما: "حققت كليسترز إنجازات مذهلة بالفعل. احترمها كثيرا. لكن من الصعب تخيل الآن بعد إنجاب ثلاثة أطفال والابتعاد عن اللعبة لفترة طويلة العودة من جديد.

وتابعت بالقول: "الأمر لا يرجع لعدم جاهزيتها بدنيا لكن لأن رد فعل جسدها سيكون مختلفا. عندما تبتعد عن المنافسات تدرك مدى أهمية استعادة قدراتك وجاهزيتك وهي بالفعل بعيدة منذ فترة".

المصدر: رويترز