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25 إصابة بكورونا في فريق أوكراني

الرياضة

25 إصابة بكورونا في فريق أوكراني
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أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم الثلاثاء إصابة 25 لاعبا وأفرادا من الجهاز الفني بنادي كارباتي لفيف بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الرابطة بيانا قالت فيه أن الأشخاص المصابين في "العزل التام"، بينما وضع النادي في "الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل"، مضيفة أن كل تدريبات النادي ألغيت.

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وتابعت أن المباراتين المقبلتين لفريق كارباتي لفيف في الدوري، اللتين كانتا مقررتين قبل منتصف يونيو الحالي ألغيتا أيضا، أمام فورسكلا بولتافا ودنيبرو يومي السبت المقبل والسبت الذي يليه في المرحلتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين للمسابقة.
وتقرر في وقت سابق أيضا تأجيل مباراة لفيف أمام ماريوبول، التي كان مقررا لها أمس الأول الأحد، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق.
وتتبقى تسع مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم، وستقام مباريات ما بعد الاستئناف خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

المصدر: "وكالات"

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