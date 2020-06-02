 
مباشر

إيفرتون يعلن إصابة نجمه

الرياضة

إيفرتون يعلن إصابة نجمه
Globallookpress Matt Wilkinson via www.imago-ima
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0jj

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الثلاثاء، تعرض نجمه الكولومبي ييري مينا لإصابة عضلية أثناء التدريبات ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وقال النادي في بيان: "يؤكد نادي إيفرتون أن ييري مينا سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية. أكدت فحوص الأشعة أن الدولي الكولومبي يعاني من تمزق جزئي في عضلة بالساق اليسرى بعد إصابته خلال التدريبات الأسبوع الماضي".

وبذلك، سيغيب مينا عن فريقه عند استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز المقرر في الـ17 من يونيو الجاري.

إقرأ المزيد
ليون الفرنسي يتعاقد بشكل نهائي مع الكاميروني إيكامبي
ليون الفرنسي يتعاقد بشكل نهائي مع الكاميروني إيكامبي

ولعب قلب الدفاع الكولومبي البالغ من العمر 25 عاما دورا محوريا مع إيفرتون وخاض 25 مباراة في الدوري هذا الموسم. كما سجل هدفين في الفوز 3-2 على مستضيفه واتفورد في فبراير الماضي.

ومينا ثاني لاعب من إيفرتون يعاني من إصابة قبل استئناف الدوري هذا الشهر، حيث سبق للإيفواري جان فيليب جبامين الذي لعب مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم أن تعرض لإصابة في أربطة الكاحل تتطلب جراحة سترغمه على الغياب عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا