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السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية

الرياضة

السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية
insatgram \Omar Al Somah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0c8

شارك المهاجم السوري عمر السومة، محترف نادي أهلي جدة السعودي، في تحدي أطلقته إحدى شركات التجهيزات الرياضية، بهدف دعم الكوادر الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن السومة مشاركته في التحدي، من خلال صفحته الرسمية على "إنستغرام"، وقال: "بدأ تحدي HOMETEAMHERO#.. هذا التبرع النهائي لمساعدة الذين لم يتوقفوا عن العمل من أجلنا".

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#hometeamhero بدأ تحدي هذا التبرع النهائي للمساعدة الذين لم يتوقفوا عن العمل من اجلنا 🙏🏼. . بتتبرع اديداس بمبلغ 1 دولار لصندوق Covid19FF# لكل ساعة من التمارين في تطبيقات ‏adidas Running أو adidas Training، حتى مليون ساعة! . كل دقيقة لها أهميتها ، نزل التطبيق وانضم إلى التحدي معاي! الرابط في البايو . . . The #hometeamhero challenge started! This is the ultimate donation relay to help give back to those that have not stopped working for us 🙏🏼 . @adidas will donate $1 to the #Covid19Fund for every 1 hour of exercise tracked in the adidas running or training apps, up to 1 million hours!. . Every active minute counts, download the adidas running app and join the challenge with me now! Link in bio. . #hometeamhero #hometeam #createdwithadidas @adidas

Публикация от Omar Al Somah ⚽️ عمر السومة (@somah)

وأضاف: "أديداس تتبرع بمبلغ 1 دولار لصندوق Covid19FF# لكل ساعة من التمارين، في تطبيقات ‏adidas Running أو adidas Training، حتى مليون ساعة".
وحث السومة جميع متابعيه على المشاركة في التحدي، قائلا: "كل دقيقة لها أهميتها، نزل التطبيق وانضم إلى التحدي معاي!".
وبدأ تحدي HOMETEAMHERO#، منذ 29 مايو ويستمر حتى يوم 7 يونيو الجاري.

المصدر:insatgram \Omar Al Somah

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