السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية
شارك المهاجم السوري عمر السومة، محترف نادي أهلي جدة السعودي، في تحدي أطلقته إحدى شركات التجهيزات الرياضية، بهدف دعم الكوادر الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأعلن السومة مشاركته في التحدي، من خلال صفحته الرسمية على "إنستغرام"، وقال: "بدأ تحدي HOMETEAMHERO#.. هذا التبرع النهائي لمساعدة الذين لم يتوقفوا عن العمل من أجلنا".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#hometeamhero بدأ تحدي هذا التبرع النهائي للمساعدة الذين لم يتوقفوا عن العمل من اجلنا 🙏🏼. . بتتبرع اديداس بمبلغ 1 دولار لصندوق Covid19FF# لكل ساعة من التمارين في تطبيقات adidas Running أو adidas Training، حتى مليون ساعة! . كل دقيقة لها أهميتها ، نزل التطبيق وانضم إلى التحدي معاي! الرابط في البايو . . . The #hometeamhero challenge started! This is the ultimate donation relay to help give back to those that have not stopped working for us 🙏🏼 . @adidas will donate $1 to the #Covid19Fund for every 1 hour of exercise tracked in the adidas running or training apps, up to 1 million hours!. . Every active minute counts, download the adidas running app and join the challenge with me now! Link in bio. . #hometeamhero #hometeam #createdwithadidas @adidas
وأضاف: "أديداس تتبرع بمبلغ 1 دولار لصندوق Covid19FF# لكل ساعة من التمارين، في تطبيقات adidas Running أو adidas Training، حتى مليون ساعة".
وحث السومة جميع متابعيه على المشاركة في التحدي، قائلا: "كل دقيقة لها أهميتها، نزل التطبيق وانضم إلى التحدي معاي!".
وبدأ تحدي HOMETEAMHERO#، منذ 29 مايو ويستمر حتى يوم 7 يونيو الجاري.
المصدر:insatgram \Omar Al Somah