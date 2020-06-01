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عضو مجلس إدارة الأهلي المصري يقدم بلاغين ضد تركي آل الشيخ (فيديو)

الرياضة

عضو مجلس إدارة الأهلي المصري يقدم بلاغين ضد تركي آل الشيخ (فيديو)
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أعلن محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري تقديه بلاغين ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

وقال سراج الدين خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" اليوم الاثنين، ردا على إعلان محمد حمودة محامي تركي آل الشيخ، إقامة دعوى قضائية ضده: "من حقه زي ما قال إحنا في دولة قانون، أنا كمان هقدم بلاغين الأول سب وقذف، والثاني تشهير بوالدي".

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تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed Zakaria Serageldin‎‏ في الاثنين، ١ يونيو ٢٠٢٠

كما كشف سراج الدين ما قصده بجملة "عيني مش مكسورة"، التي كان قد صرح بها في ظل الخلاف المحتدم بينه وبين آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، بقوله: "فيه ناس عكست كلامي بكلمة عيني مش مكسورة على بعض أعضاء النادي الأهلي، الكلام ده مش مظبوط وعار تماما من الصحة".

وأضاف: "لو فيه حد هيتعكس عليه الكلام ده هيكون على مسؤولين كبار في أندية أخرى، عينهم مكسورة من زمان وسمعتهم سبقاهم، وبيتغنوا بالأخلاق والمبادئ".

وأعلن محمد حمودة محامي آل الشيخ في وقت سابق رفع دعوى قضائية ضد سراج الدين، كما وجه آل الشيخ تهديدا ضمنيا لعضو مجلس "القلعة الحمراء"، عبر حسابه في "فيسبوك"، مشيرا إلى أنه سيأخذ حقه بالقانون، بقوله: "مصر بلد قانون … ومفيش أحسن من القانون".

مصر بلد قانون ... ومفيش أحسن من القانون👍🇪🇬🇸🇦

تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في الأحد، ٣١ مايو ٢٠٢٠
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المصدر: وكالات

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