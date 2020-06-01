 
مباشر

السعودية وقطر تترشحان لاستضافة كأس آسيا

الرياضة

السعودية وقطر تترشحان لاستضافة كأس آسيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o03q

أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت بشكل رسمي بطلب استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027.

وذكر المصدر، أن الدول الأربع هي، السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، مشيرا إلى أن المجال لا يزال مفتوحا أمام دول أخرى، للترشح لاستضافة البطولة القارية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أبريل الماضي، تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مايو.

وأوضح في بيان رسمي: "اتخذ القرار في ضوء الوباء الحالي (فيروس كورونا)، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا