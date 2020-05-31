"الظاهرة" رونالدو يوجه طعنة لـ"الدون" رونالدو

اختار ظاهرة الكرة البرازيلية رونالدو قائمة من اللاعبين المفضلين لديه، والذين يستمتع بمشاهدة أدائهم داخل المستطيل الأخضر، متجاهلا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

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ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن "رونالدو لويس نازاريو دي ليما" المعروف برونالدو "الظاهرة"، قوله: "ميسي بالطبع رقم واحد، فهو موهبة ستستغرق 20 أو 30 سنة كي نرى مثلها".

وأضاف أسطورة الكرة البرازيلية: "أحب صلاح أيضا وهازارد ونيمار، وبالطبع مبابي".

وسقط من قائمة أفضل خمسة لاعبين يستمتع بهم رونالدو "الظاهرة"، النجم الكبير كريستيانو رونالدو الملقب بـ "صاروخ ماديرا"، الذي انتقل إلى صفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد صيف العام 2018، في صفقة بلغت 112 مليون يورو، ويعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بل يعتبره الكثيرون الأفضل على الإطلاق، ولا ينافسه على هذا اللقب سوى غريمه التقليدي ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة.

ومن ثم تحدث رونالدو عن المقارنة التي عقدها البعض بينه وبين مبابي، قائلا إنه وبالرغم من أوجه الشبه بينهما، لكنه من الصعب دائما مقارنة اللاعبين ببعضهم.

وتابع: "يتردد أن الكثير من اللاعبين يشبهونني به، فهو سريع جدا، وينهي الهجمة جيدا، وتحركاته أكثر من رائعة، ويلعب بكلتا قدميه، وخطوته واسعة جدا".

وأوضح البرازيلي رونالدو(43 عاما): "أنا وهو نشترك في نقاط معينة، لكني لا أهوى المقارنات، لاسيما بين اللاعبين من أجيال مختلفة وذلك لأن المواقف مختلفة".

المصدر: وكالات