شاهد.. مقاتل روسي يسقط مواطنه بضربة قاضية قوية

أسقط الروسي فلاديمير مينييف مواطنه أرتور برونين بالضربة القاضية، في النزال الرئيسي الذي جمعهما، أمس السبت، ضمن المرحلة الأولى لدوري "Leon Warriors" للفنون القتالية المختلطة.

ووجه مينيف لكمة قوية قاضية بيمناه إلى حنك خصمه أسقطه على أرض الحلبة وذلك قبل دقيقتين و12 ثانية من نهاية الجولة الأولى للنزال الذي أقيم العاصمة البيلاروسية مينسك.

Минеев нокаутировал Пронина в главном поединке вечера 🥊🔥



Решающие моменты всех боев турнира Leon Warriors – здесь:https://t.co/JbhtJizQBq



📷 сайт Fight Nights pic.twitter.com/AjppjkqcWn — Матч ТВ (@MatchTV) May 30, 2020

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وحقق فلاديمير مينييف (31 عاما) بذلك انتصاره الرابع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن على حلبات رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، مقابل هزيمة واحدة، وتعادل.

بينما مني أرتور برونين بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: "sportbox.ru"