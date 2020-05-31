 
مباشر

شاهد.. مقاتل روسي يسقط مواطنه بضربة قاضية قوية

الرياضة

شاهد.. مقاتل روسي يسقط مواطنه بضربة قاضية قوية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o022

أسقط الروسي فلاديمير مينييف مواطنه أرتور برونين بالضربة القاضية، في النزال الرئيسي الذي جمعهما، أمس السبت، ضمن المرحلة الأولى لدوري "Leon Warriors" للفنون القتالية المختلطة.

ووجه مينيف لكمة قوية قاضية بيمناه إلى حنك خصمه أسقطه على أرض الحلبة وذلك قبل دقيقتين و12 ثانية من نهاية الجولة الأولى للنزال الذي أقيم العاصمة البيلاروسية مينسك.

إقرأ المزيد
شيفتشينكو الكبرى تكشف عن وجهها بعد تلقيها 45 ضربة (فيديو)
شيفتشينكو الكبرى تكشف عن وجهها بعد تلقيها 45 ضربة (فيديو)

وحقق فلاديمير مينييف (31 عاما) بذلك انتصاره الرابع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن على حلبات رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، مقابل هزيمة واحدة، وتعادل.  

بينما مني أرتور برونين بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: "sportbox.ru" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا