شيفتشينكو الكبرى تكشف عن وجهها بعد تلقيها 45 ضربة (فيديو)

خسرت مقاتلة الفنون القتالية المختلطة "MMA" أنتونينا شيفتشينكو أمام الأمريكية كاثلين تشوكاجيان، بالنقاط في النزال الذي جمعهما ضمن دورة " UFC on ESPN 9" في لاس فيغاس.

وتعرضت شيفتشينكو الكبرى، البالغة من العمر 35 عاما، للكثير من الكدمات والخدوش على الوجه، وذلك بعد تلقيها 200 ضربة منها 40 في الرأس.

ونشرت المقاتلة صورة لها بعد النزال، على حسابها عبر "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA، هي رياضة صعبة، ولكنها دربي في الحياة، وسأعود أقوى".

وتعرضت أنتونينا شيفتشينكو، المولودة في قرغيزستان وتدافع عن ألوان بيرو، للهزيمة الثانية في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 انتصارات.

بينما حققت كاثلين تشوكاغيان، البالغة من العمر 31 عاما، انتصارها الرابع عشر مسيرتها الاحترافية، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: وكالات