وفاة البطل الأولمبي مورو

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن العداء الأمريكي المعتزل بوبي مورو، الذي توج بثلاث ميداليات ذهبية في دورة ألعاب ملبورن الأولمبية عام 1956، توفي أمس السبت، عن عمر ناهز 84 عاما.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن مورو توفي لأسباب طبيعية في منزله في سان بنيتو بولاية تكساس.

وتوج مورو، في ألعاب ملبورن الأولمبية الصيفية عام 1956، بذهبيتي سباقي 100 و200 متر، وقاد منتخب بلاده للفوز بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر، حيث سجل الفريق رقما قياسيا عالميا.

وهو واحد من أربعة رجال فقط، أحرزوا ألقاب هذه السباقات الثلاثة في دورة أولمبية واحدة إلى جانب جيسي أوينز، وكارل لويس، ويوسين بولت.

Morrow is one four men to win the 100 metres, 200 metres and 4x100 relay at a single Gameshttps://t.co/F4Z154b337 — RTÉ Sport (@RTEsport) May 31, 2020

وخلال مسيرته، سجل مورو 11 رقما قياسيا عالميا، كما اختارته مجلة "سبورتس إيلاستريتد" الرياضية الأمريكية، كأفضل رياضي في العام 1956.

المصدر: رويترز