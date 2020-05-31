 
مباشر
عاجل
بريطانيا تسجل تراجعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

وفاة البطل الأولمبي مورو

الرياضة

وفاة البطل الأولمبي مورو
Onmanorama @Onmanorama /Twitter.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzz5

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن العداء الأمريكي المعتزل بوبي مورو، الذي توج بثلاث ميداليات ذهبية في دورة ألعاب ملبورن الأولمبية عام 1956، توفي أمس السبت، عن عمر ناهز 84 عاما.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن مورو توفي لأسباب طبيعية في منزله في سان بنيتو بولاية تكساس.

وتوج مورو، في ألعاب ملبورن الأولمبية الصيفية عام 1956، بذهبيتي سباقي 100 و200 متر، وقاد منتخب بلاده للفوز بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر، حيث سجل الفريق رقما قياسيا عالميا.

وهو واحد من أربعة رجال فقط، أحرزوا ألقاب هذه السباقات الثلاثة في دورة أولمبية واحدة إلى جانب جيسي أوينز، وكارل لويس، ويوسين بولت.

وخلال مسيرته، سجل مورو 11 رقما قياسيا عالميا، كما اختارته مجلة "سبورتس إيلاستريتد" الرياضية الأمريكية، كأفضل رياضي في العام 1956.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا