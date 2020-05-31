ليفاندوفسكي يعادل رقمه القياسي

نجح المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، في معادلة أفضل رقم قياسي له في مسيرته بالدوري الألماني، عندما قاد، أمس السبت، فريقه بايرن ميونيخ لاكتساح فورتونا دوسلدورف.

وسجل الدولي البولندي هدفين، ليساهم في فوز فريقه على فورتونا دوسلدورف، بخماسية نظيفة، في الأسبوع الـ29 من الدوري الألماني.

ووصل ليفاندوفسكي بهده الثنائية، إلى هدفه رقم 43 هذا الموسم في جميع المسابقات، ليعادل بذلك أفضل رقم قياسي له على الإطلاق في موسم واحد في الدوري الألماني، والذي حققه في موسم 2016-2017، عندما سجل 43 هدفا أيضا.

هذا، وسجل ليفاندوفسكي 40 هدفا وأكثر للموسم الخامس تواليا، حيث أحرز في موسم 2015/2016، 40 هدفا، وفي 2016/2017 أحرز 43 هدفا، وفي الموسم الذي تلاه 41 هدفا، وفي الموسم الماضي 40 هدفا.

المصدر: Bleacher Report Football