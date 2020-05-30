وزارة الشباب والرياضة العراقية تعلق على أنباء إصابة وزيرها بكورونا

علقت وزارة الشباب والرياضة في العراق، اليوم السبت، على أنباء إصابة وزيرها عدنان درجال بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، نفى مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة موفق عبد الوهاب في بيان صحفي، إصابة الوزير بفيروس كورونا، وقال إنه "يتمتع بصحة جيدة ولا صحة أبدا للأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف، أن "الوزير أجرى فحوصات دقيقة في أربيل وبغداد بعد عودته من زيارته الأخيرة الى شمال البلاد وأظهرت جميع الفحوصات نتائج سلبية، ويواصل عمله بصورة طبيعية حتى ساعة إعداد هذا البيان".

وأشار إلى أن "درجال حاليا في اجتماع إداري مع مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية لمراجعة جملة من الإجراءات الإدارية التي تخص عمل الوزارة ورواتب الموظفين والرواد".

ودعا في بيانه جميع الإعلاميين والنشطاء إلى توخي الحذر والتأكد من أية معلومة من مصادرها المسؤولة قبل اطلاقها لما لها من تأثيرات سلبية.

المصدر: RT