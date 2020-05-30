شاهد.. هدف جميل بتسديدة "لولبية" رائعة

قاد الصربي ميلان مارشيتش فريقه "سبارتاك سوبوتيتسا" إلى الفوز على مضيفه "إنجيا"، بتسجيله هدفا رائعا، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن الجولة 27 من الدوري المحلي لكرة القدم.

تقدم "إنجيا" بهدف سريع في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية. ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، فقد أدرك الضيوف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط.

ومن ثم اقتنص ميلان مارشيتش هدف الفوز، في الدقيقة 70، بتسديدة "لولبية" رائعة من خارج منطقة الجزاء، أسكن الكرة في المقص الأيمن البعيد من فوق حارس المرمى.

ويحتل فريق سبارتاك سوبوتيتسا المركز السابع برصيد 40 نقطة، بينما يشغل "إنجيا" المركز الرابع عشر على سلم الترتيب، برصيد 19 نقطة فقط.

وتوج فريق سرفينا زفيزدا بلقب بطل الدوري الصربي مبكرا، بعد أن اكتسح مضيفه راد بيوغراد بخمسة أهداف من دون رد، ليرفع رصيده إلى 72 نقطة، ويبتعد عن متناول مطارديه.

المصدر: وكالات