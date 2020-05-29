كومان يكشف سبب تعرضه لأزمة قلبية

كشف مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، رونالد كومان، أن الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرا جاءت بعد أسابيع قليلة من تأجيله لفحوص طبية روتينية على القلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال كومان، البالغ من العمر 57 عاما، في تصريحات لمحطة "آر.تي.ال" التلفزيونية: "كان أمرا غريبا لأني حجزت موعد الفحص نظرا لأن والدي توفي بأزمة قلبية، لكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيل الموعد ليوم الرابع من يونيو".

واشتكى كومان من ألم شديد في صدره في منزله ونقلته عربة اسعاف إلى مستشفى، حيث تم تركيب شبكتين له بسبب انسداد في بعض الأوعية الدموية وخرج بعد أربعة أيام.

وأضاف: "أفكر الآن في عدد الناس الذين ربما فقدوا حياتهم بسبب تأجيل موعد الفحص. كنت محظوظا".

وقال كومان إنه يتوق للعودة إلى العمل رغم أن كرة القدم الدولية لن تعود على الأرجح قبل نهاية العام بسبب الوباء.

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين وقاده للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020، التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وكان المدافع الدولي السابق، الفائز بكأس أوروبا كلاعب مع أيندهوفن وبرشلونة، مدربا لإيفرتون الانجليزي قبل أن يتولى مسؤولية تدريب المنتخب الهولندي.

وقاد كومان منتخب هولندا "الطواحين" للتأهل لأول بطولة كبرى، منذ ستة أعوام بعد غيابه عن النهائيات الأوروبية الماضية وعن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

المصدر: "رويترز"