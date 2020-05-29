اعتقال لاعب المنتخب المغربي في بلجيكا

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن الشرطة البلجيكية، ألقت القبض على المغربي الدولي، المهدي كارسيلا، لاعب فريق ستاندر دو لييج البلجيكي لكرة القدم، بسبب خرقه للحجر الصحي.

وذكر موقع "هسبريس"، أن الشرطة البلجيكية، ألقت القبض على كارسيلا، الأربعاء الماضي، رفقة ستة لاعبين من زملائه في الفريق البلجيكي، بعدما شاركوا في مباراة ودية مع لاعبي فريق "إر إف سي لييج" الممارس في الدرجة الثالثة، في ملعب صغير، بعيدا عن الأنظار، قبل أن تجتمع عشرات الجماهير لمتابعة اللقاء، ما استدعى تدخل الشرطة.

وأضاف المصدر، أن الشرطة حققت مع كارسيلا وزملائه، ووضعتهم تحت المراقبة في انتظار أن يصدر قرار في حقهم، بعد خرقهم للحجر الصحي والمساهمة في تجمع الناس، وهو الأمر الذي يخالف القوانين الاحترازية التي وضعتها الحكومة البلجيكية للحد من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن كارسيلا البالغ 30 عاما، يلعب مع منتخب المغرب منذ العام 2011، وشارك مع "أسود الأطلس" في مونديال روسيا 2018.

المصدر: وكالات