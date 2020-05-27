فورتونا دوسلدورف يعمق جراح شالكه (فيديو)

ألحق فريق فورتونا دوسلدورف الهزيمة الثالثة على التوالي بضيفه شالكه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من اللاعبين، روين هيننينغز، وكينان كرامان في الدقيقتين (63 و68) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب الأمريكي وستون مكيني هدف شالكه الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب " إسبريت أرينا".

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وتعرض شالكه بذلك للهزيمة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 6 مباريات، وتراجع إلى المركز التاسع في الدوري برصيد 37 نقطة.

وحقق فورتونا دوسلدورف أول انتصار بعد أربعة تعادلات متتالية، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT