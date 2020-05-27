 
مباشر

فورتونا دوسلدورف يعمق جراح شالكه (فيديو)

الرياضة

فورتونا دوسلدورف يعمق جراح شالكه (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nz0r

ألحق فريق فورتونا دوسلدورف الهزيمة الثالثة على التوالي بضيفه شالكه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من اللاعبين، روين هيننينغز، وكينان كرامان في الدقيقتين (63 و68) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب الأمريكي وستون مكيني هدف شالكه الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب " إسبريت أرينا".

إقرأ المزيد
شاهد.. هدف كوميدي يسجله حارس مرمى في نفسه
شاهد.. هدف كوميدي يسجله حارس مرمى في نفسه

وتعرض شالكه بذلك للهزيمة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 6 مباريات، وتراجع إلى المركز التاسع في الدوري برصيد 37 نقطة.

وحقق فورتونا دوسلدورف أول انتصار بعد أربعة تعادلات متتالية، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا