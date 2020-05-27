شاهد.. هدف كوميدي يسجله حارس مرمى في نفسه

ارتكب النرويجي روني يارستين حارس مرمى فريق هيرتا برلين خطأ قاتلا، خلال مباراته ضد مضيفه لايبزيغ (2-2) التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتسبب روني يارستين في تلقي شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 68، حيث أخفق في التعامل مع كرة كانت بين يديه والتصدي لها، بعد تسديدة المهاجم التشيكي باتريك شيك من خارج منطقة الجزاء، على ملعب "ريد بول أرينا".

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ورفع فريق لايبزيغ بعد هذا التعادل رصيده إلى 55 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "البوندسليغا"، بينما انفرد هيرتا برلين بالمركز العاشر برصيد 35 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة عن كولن الذي يحل ضيفا على هوفنهايم، اليوم بعد هذه المباراة مباشرة.

المصدر: RT