كورونا.. 4 حالات جديدة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، ظهور أربع حالات إيجابية في ثلاثة أندية، خلال الحملة الثالثة من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ولم تكشف رابطة الدوري الممتاز عن هوية أو أندية الأشخاص المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت الرابطة إن المصابين سيعزلون أنفسهم لمدة سبعة أيام وفقا للبروتوكول الذي تم وضعه من أجل استئناف التدريبات.

وأوضحت أنها ستستمر في تكثيف الفحوصات بعد إجراء 748 فحصا في السلسلة الأولى، و966 في الثانية، و1008 فحصا في السلسلة الثالثة، كما أشارت إلى أنه بالنسبة للمرحلة الرابعة المقررة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، سيخضع 60 شخصا في صفوف كل ناد لفحص فيروس كورونا مقارنة بـ50 في الاختبارات السابقة.

وخطا الدوري الإنجليزي الممتاز خطوة كبيرة نحو استئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي جائحة كورونا، وذلك من خلال السماح بالاحتكاكات في التمارين.

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، وبالإجماع على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات، لتقترب بذلك البطولة خطوة من استئناف مبارياتها المتوقفة منذ شهرين بسبب تفشي جائحة كورونا.

المصدر: وكالات