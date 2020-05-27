ليونيل من أم روسية وأب سنغافوري (فيديو + صور)
برزت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، صفحة على نطاق واسع لروسية حسناء اسمها كريستينا ليونتيفا، بعد نشرها سلسلة من مقاطع الفيديو والصور لحياتها العائلية.
وتعيش كريستينا في عائلة فريدة من نوعها، فزوجها سنغافوري واسمه أمير خان، وهو مقاتل يشارك في منافسات منظمة "ONE Championship" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، ولكن (لا يجب الخلط بينه وبين الملاكم البريطاني الشهير أمير خان)، ولديهما طفل سمياه ليونيل، ربما تيمنا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة ومنتخب "التانغو".
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Я ПОХУДЕЛА НА 4 КГ ЗА 15 ДНЕЙ😱⠀ ⠀ ⠀ Ну что, пришло время подвести итоги💪🏻✅ Я нахожусь на моем #75днейчалендж уже ровно 15 дней. Начинала с веса 73.45 кг, сейчас вешу ровно 70 кг😱😄 Минус 4 кг за 2 недели!!!! Я довольна! Продолжаем дальше💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Для тех кто не в курсе, оставлю вам условия чаленджа ещё раз тут:⠀ ⠀⠀ 1️⃣ Следить за питанием (ПП)⠀⠀ 2️⃣ 2 тренировки в день по 45 минут (можно заменить прогулкой)⠀⠀ 3️⃣ Никакого алкоголя и фаст фуда ⠀⠀ 4️⃣ Делать фото прогресса в зеркале⠀⠀ 5️⃣ Пить много воды⠀⠀ 6️⃣ Читать 10 страниц в день ⠀⠀ ⠀ Смысл этого всего - стать лучшей версией себя🔥💪🏻 Давайте сделаем перекличку в комментариях под этим постом! В моем телеграмм канале уже больше двух тысячи людей😱😍 Кто следует правилам? Кто сдался? Кто только начинает? Пишите❤️❤️❤️
واقتحمت الروسية الحسناء عالم التواصل الاجتماعي من خلال نشرها مقاطع فيديو وصورا تعكس من خلالها حياتها العائلية.
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Карантин идёт мне на пользу🤯⠀ ⠀ ⠀ Ещё вчера я была на грани срыва на карантине. Надоело сидеть дома и делать одно и то же каждый день😤 Но сегодня я посмотрела на карантин под новым углом🧐⠀ ⠀ Я научилась кататься на велосипеде! Да, как бы смешно это ни звучало, но я раньше не умела кататься на велосипеде😂😂 Это круто, что во время карантина я научилась чему-то новому))) Также, не знаю если вы заметили, но я стараюсь больше стараться в моих соц сетях💪🏻 Загружать больше интересного контента для вас❤️, просвещать больше времени развитию моего Инстаграма и канала на ютуб😊 ⠀ ⠀ Также, я сейчас соблюдаю чалендж, теряю вес и занимаюсь спортом😤💪🏻 Это тоже классно, потому что я начала правильно питаться и, наконец ,скидываю тот вес, который набрала за мою беременность😅⠀ ⠀ Но также, я просто расслабляюсь. Я смотрю сериалы с мужем❤️ Мы проводим больше времени вместе, так как он сейчас временно не работает из-за карантина. Мы почти все время проводим семьей. И бывают дни когда мы даже ничего не делаем, а просто зависаем дома и смотрим фильмы и едим вкусняшки🥰 Мне кажется нам надо больше ценить настоящие моменты. Даже несмотря на то, что мы не можем пока жить своей прежней жизнью... В этом есть своя прелесть❤️ Надо ценить момент, жить и проживать жизнь с удовольствием даже в такое сложное время☺️❤️
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Я родилась в ТОМСКЕ😱 ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ🥰❤️💙👇🏻👇🏻⠀ ⠀ ⠀ Представляете, мой инстаграм у меня уже более 7 лет. Но я ни разу тут не рассказывала, кто я и чем занимаюсь😅😅 Думаю это потому что я изначально начала свой маленький (пока ещё) путь к успеху на своём Ютуб канале (Cristina Leontyeva)❤️ А Инстаграм не нёс особого смысла, он был лишь продолжением моего канала😕 И только несколько месяцев назад я решила взяться за него и сделать чём-то большим, чем просто хобби и картинки💪🏻 Это теперь мой личный мини-блог, где вы меня можете найти 24 часа в сутки и 7 дней в неделю😅💙 Особенно в сториз)) Их у меня по минимум 20 штук в день))⠀ ⠀ ⠀ 1. Меня зовут Кристина Леонтьева, мне 21 год и я молодая мама-блогер. Я родилась в Томске(Сибири), мои родители переехали со мной в Москву, когда мне был годик, и с того момента мы стали жить в Москве)) До 8 класса я училась в Московской школе 1205, откуда у меня появилось множество друзей, которые есть и сейчас❤️ Пвраллельно я профессионально занималась художественной гимнастикой в школе Олимпийского Резерва, но потом поняла, что это не совсем моё и где-то в 10 лет я оставила спорт и перешла на балет Аллы духовой ТОДЕС. Там я познакомилась с одной из моих замечательных подруг! Она, кстати, со мной по сей день, и наверное, улыбается, когда читает это💙 Ах да, в перерыве, я занималась эстрадными танцами в коллективе «Маски», и это суперские воспоминания😭💙💙💙 Я все время была на концертах, отчетниках, в танцевальных лагерях и поездках))⠀ ⠀ 2. Мой блог на Ютубе и тут в Инстаграм является моим делом для души, которое мне приносит огромнейшее удовольствие❤️❤️❤️ Без этого я не могу жить!! Я обожаю каждого из тех, кто подписан на меня. Вы моя маленькая семья. Я вас безумно ценю и люблю! Также, совсем недавно я начала на нем зарабатывать и знаете сколько я уже заработала?))) целых 100 тыс. руб. за 2 месяца😱🔥 это я вам говорю для мотивации о том, что никогда не нужно сдаваться💪🏻💪🏻 Я сейчас работаю над ещё одним проектом, моей малышкой😢🥰 - курсом по теме «Как начать успешный канал на Ютубе с 0, без единого вложения и заработать на нем?» Продолжение в карусели➡️ Листайте❤️ #криссингапур
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МОЁ ТЕЛО - МОИ ПРАВИЛА ❤️⠀ ⠀ ⠀ Я, как и все блогеры получаю множество хейта в соц сетях🤢🤮 Недавно прочитала коментарий, в котором какая-то девушка, не с личного аккаунта, пыталась меня убедить в том, что моя любовь к своему телу в настоящее время является неправильной❌ ⠀ ⠀ А знаете почему? Потому что у меня под подмышкой видите ли трясётся жирок😂🤭 «ты что не видишь? Вон там жирок трясётся! Как можно любить себя такую?» Написала она)))⠀ ⠀ Знаешь, можно😍 Если честно мне настолько сейчас хорошо в своём теле❤️ Пускай я не худышка, как была несколько лет назад, но я кайфую))) Я получаю удовольствие от этой беспричинное любви к себе💞 После того как я прошла через РПП (расстройство пищевого поведения, а точнее буллимию), те времена, когда я критиковала каждую часть своего тела, загонялась по мелочам и считала ккал.... ⠀ ⠀ Я сейчас даже вспоминать не хочу про то состояние в котором находилась. Но если честно, не буду врать, бывают моменты когда я ловлю себя на критике смотря в зеркало... Но это случается крайне редко и как только я это понимаю, я сразу же останавливаю себя и нахожу 1001 причину на то чтобы любить себя ещё больше. А муж мне с этим помогает❤️❤️❤️ Любите себя, посылайте хейтеров🥊 Они для нас как одноразовый выкрик зеваки из толпы, именно из толпы. Потому что лично, при встрече с вами, не один из них не сможет раскрыть свой ротик и сказать это вам в лицо))) Так что собаки лают, а караван идёт девочки❤️💪🏻Продолжаем дальше💪🏻🔥
المصدر: وكالات