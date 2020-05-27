بيل يرد على منتقديه ويبرر ممارسته للغولف

تساءل الويلزي غاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد عن سبب حالة الجدل التي أثارتها ممارسته لرياضة الغولف، وقال لماذا لا يتعرض رياضيون بارزون آخرون لانتقادات للسبب ذاته؟.

وصرح بيل لوسائل الإعلام: "ينتقدني الكثير من الناس لممارسة الغولف ولا أدري سببا لذلك. تحدثت إلى أطباء والجميع لا يجد أي مشكلة. وسائل الإعلام لديها تصورها الخاص بأن الغولف ليست رياضة جيدة بالنسبة لي ويمكن أن تعرضني لإصابات ويجب أن أحصل على راحة".

Bale questions critics of golf hobby https://t.co/81OlfMh9Bcpic.twitter.com/g9OV3YD7Dw — Reuters Sports (@ReutersSports) May 26, 2020

وأردف الدولي الويلزي: "ستيفن كيري نجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين يمارسها (رياضة الغولف) ربما في صبيحة يوم المباراة. لو لعبت الغولف قبل يومين من أي مباراة سيقول البعض ماذا يفعل هذا الرجل؟".

ورغم فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وتسجيله لأهداف حاسمة في ثلاثة نهائيات، لا تزال الآراء منقسمة حول بيل في مدريد، حيث يشكك البعض في التزامه مع النادي الملكي، إضافة إلى إصاباته المتكررة والتي أرجعتها وسائل إعلام إسبانية إلى ممارسته الغولف في وقت فراغه.

واحتفل بيل العام الماضي بتأهل ويلز لبطولة أوروبا 2020، برفع شعار يحمل كلمات "ويلز - الغولف - مدريد (على الترتيب)"، ما تسبب في انتقادات للاعب من جماهير ريال مدريد التي أطلقت صيحات استهجان ضده في أول مباراة خاضها بعدها مع ناديه.

المصدر: رويترز