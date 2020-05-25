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ريال مدريد يعلن وفاة مارسيلو كامبانال

الرياضة

ريال مدريد يعلن وفاة مارسيلو كامبانال
Globallookpress
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أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، عن حزنهم العميق لوفاة أسطورة نادي إشبيلية والمنتخب الإسباني مارسيلو كامبانال عن عمر ناهز 89 عاما.

ونعى ريال مدريد الأسطورة مارسيلو كامبانال اليوم الاثنين، في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنيت، ونقل الفريق الملكي تعازيه الحارة لعائلته وأصدقائه وناديه وجميع مشجعي فريق إشبيلية.

وأشار البيان إلى أن المدافع الأسطوري، رسم معالم حقبة أسطورية في إشبيلية، الذي دافع عن ألوانه لمدة 16 موسما، وفي كرة القدم الإسبانية.

المصدر: "realmadrid.com" 

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