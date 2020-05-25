وفاة لاعب روما السابق بعمر 21 عاما

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، وفاة لاعبه السابق الكاميروني الشاب جوزيف بواسي بعمر 21 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقال نادي روما في بيان نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيه: "يشعر النادي بالحزن الشديد لتلقيه نبأ الوفاة المفاجئ للاعب (بريمافيرا – دوري الشباب تحت 19 عاما) السابق جوزيف بواسي".

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.



The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o — AS Roma English (@ASRomaEN) May 25, 2020

وكشفت شبكة "فوتبول إيطاليا"، أن اللاعب الكاميروني الشاب تعرض لسكتة قلبية مفاجئة عقب انضمامه لنادي "يو كلوج" بالدرجة الثانية في رومانيا بثلاثة أشهر فقط، حيث تم الاستغناء عنه عقب خضوعه للمحاكمة فى تريغوريا.

وتدرب بواسي فترة قصيرة مع الفريق الأول لروما، وعاصر أساطيره مثل فرانشيسكو توتي "إمبراطور روما" ودانيللي دي روسي، وشارك في 11 مباراة مع فريق الشباب، كما قضى فترة إعارة في نادي فيتشينزا، في عام 2017، قبل انتهاء عقده مع روما عام 2018.

Joseph Bouasse Perfection has died at the age of 21 after the former Roma midfielder suffered a heart attack on Sunday night.



He never went on to make a first team appearance for the Italian side, he was recruited by them following an impressive trial less than two years ago. pic.twitter.com/nwFZy1vDuL — Oga Sammy (@wejinyasam) May 25, 2020

المصدر: وكالات