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صديقة رونالدو تنشر صورة عائلية جديدة

الرياضة

صديقة رونالدو تنشر صورة عائلية جديدة
Globallookpress
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تواصل عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نشر مقاطع فيديو وصور عائلية على مواقع التواصل الاجتماعي في ظروف الحجر الصحي.

ونشرت جورجينا على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام" صورة "جريئة" لها وهي في المسبح مع رونالدو وأطفالهما.

ويتابع صفحة جورجينا نحو 18.3 مليون شخص، بينما أصبح كريستيانو رونالدو الشخص الوحيد في العالم الذي تجاوز عدد متابعيه 200 مليون، ووصل إلى هذا الرقم في 29 يناير الماضي، وحاليا يبلغ عدد متابعي "الدون" أكثر من 214 مليونا.

المصدر: instagram\georginagio 

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