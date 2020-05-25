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زيدان ينتهك الحجر الصحي في إسبانيا

الرياضة

زيدان ينتهك الحجر الصحي في إسبانيا
AFP SERGIO PEREZ
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أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، بأن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، انتهك الحجر الصحي المفروض في إسبانيا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وبحسب المصدر، فإن زيدان كسر قواعد الحجر الصحي في إسبانيا يوم 14 مايو الجاري، حيث شوهد وهو ينتقل إلى منزله الثاني الموجود في ضواحي العاصمة مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال توصلت الشرطة إلى أدلة تؤكد خرق زيدان للحجر الصحي، فسيضطر الأخير، لدفع غرامة قدرها 1500 يورو.

ووفقا لتدابير منع انتشار فيروس كورونا، المعتمدة في إسبانيا منذ منتصف مارس الماضي، يحظر على المواطنين مغادرة المدن، ما لم تكن الأسباب طارئة أو مهنية.

ويقود زيدان حاليا تدريبات فريقه ريال مدريد، في انتظار استئناف منافسات الدوري الإسباني اعتبار من 8 يونيو المقبل.

يذكر أن لاعبي الريال والطاقم الفني، خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وجاءت النتائج سلبية.

المصدر: sports.ru

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