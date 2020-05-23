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مدرب برشلونة يعلن موقفه من عودة نيمار

الرياضة

مدرب برشلونة يعلن موقفه من عودة نيمار
Reuters ALBERT GEA
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صرح مدرب برشلونة كيكي سيتين علانية برغبته في العمل مع مهاجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار في النادي الكتالوني.

وقال سيتين لـBeIN Sports USA: "بالطبع، أود أن أدربه (نيمار) ذات يوم، لأنه لاعب من الدرجة الأولى، بصراحة، لقد حققت حلمي وعملت مع أفضل لاعب في العالم ميسي".

وتابع: "سنرى ما سيحدث بعد ذلك، لكني سأكون سعيدا للغاية إذا عاد نيمار إلينا".

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وأجاب سيتين عن سؤال حول لاعب آخر ارتبط بانتقال محتمل إلى البارسا وهو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة: "من الواضح أن هناك أربعة إلى خمسة من لاعبي كرة القدم المتميزين يلعبون في هذا المركز، ويمكن لأي منهم أن يكون في برشلونة، سيكون جيدا مع الفريق، مثل لاعبين آخرين في مستواه".

ووفقا لتقارير صحفية، وعد النادي الكاتالوني نيمار بالعودة إليه الصيف المقبل بعد محاولة فاشلة لاستعادته من باريس سان جيرمان العام الماضي.

واستأنف فريق برشلونة الجمعة تدريباته داخل منشآت مدينة "جوان جامبر" الرياضية، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس، وذلك ضمن استعداداته لاستئناف منافسات كرة القدم.
المصدر: eurosport

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