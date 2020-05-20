شبهات حول خيانة لاعب برشلونة

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية الثلاثاء، أن مسؤولي برشلونة يشتبهون في خيانة الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط الفريق للنادي الكتالوني.

وخرج راكيتيتش، الاثنين بتصريحات طالب بموجبها خروج رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، أو السكرتير الفني إريك أبيدال، لنفي الأنباء المتداولة عن رحيله هذا الموسم.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة تفاجأ بتصريحات راكيتيتش، لا سيما وأن الإدارة اجتمعت باللاعب البالغ 32 عاما ووكيله هذا الشهر، وتم إبلاغه بعدم التفاوض نهائيا على رحيله.

🔵🔴 @ivanrakitic en @partidazocope



🤦🏽‍♂️ "Si yo tengo que jugar un papel importante en el fichaje de Lautaro, está bastante complicado el tema"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/eRqXq0ORgg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 19, 2020

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أبلغ راكيتيتش أيضا أنه لم يتلق أي عرض بشأنه خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت أن إدارة برشلونة تشتبه في أن راكيتيتش تفاوض مع أندية أخرى، دون أن يبلغ مسؤولي النادي بذلك.

وذكرت أنه خلال السنوات الماضية، لم يتلق لاعب الوسط سوى عرضين، من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، واللاعب رفض الرحيل.

وتحول راكيتيتش إلى لاعب ثانوي في صفوف نادي برشلونة هذا الموسم، واكتفى بالمشاركة في 21 مباراة فقط، صنع فيها لزملائه ثلاثة أهداف.

المصدر: وكالات