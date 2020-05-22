تأجيل جديد للدوري الإسباني

قالت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، إن الدوري "الليغا" لن يعود في 12 يونيو، بل في الـ19 من الشهر نفسه، حيث تريد رابطة الدوري الإسباني، أن تتدرب الأندية جماعيا لأسبوعين قبل العودة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن مسابقة الدوري ستعود يوم 12 يونيو القادم، من خلال إقامة مباراة ريال بيتيس وإشبيلية.

وعادت فرق الدوري الإسباني للتدريبات الفردية قبل أسبوع، قبل أن تشرع بتدريبات عبر تقسيم الفريق إلى مجموعتين تتكون كل مجموعة من 10 لاعبين كحد أقصى.

La Liga is forced to postpone the resumption of the season until June 19. The full calendar of the remainder of the season in Spain is due on May 28. pic.twitter.com/HN8H3D5ZMY — Bet Robots (@BetRobots) May 22, 2020

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وستسمح الحكومة الإسبانية، للأندية بالعودة إلى التدريبات الجماعية (أي دون تقسيم الفريق لمجموعات)، في 1 يونيو القادم، وقبلها بأيام سيتم إرسال جدول المباريات لجميع الفرق.

ويرجح أن تكون العقبة الكبرى هي تخفيف إجراءات الإغلاق الإقليمية التي فرضتها إسبانيا بسبب الوباء. ما يعني أن بعض المناطق في البلاد "تدخل المرحلة الثالثة"، مما يسمح بإقامة المباريات بدون مشاكل، بالمقابل ما زالت بعض المناطق الأخرى في المرحلة الثانية.

وبالتالي لن تسمح الفوارق بتطبيق إجراءات الإغلاق بسبب الوباء بين المناطق لكل الأندية الـ20 التي تنشط في دوري الدرجة الأولى بتطوير التدريب في مجموعة من 10 لاعبين إلى التدريب بالفريق الكامل.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي ريال مدريد الوصيف.

المصدر: "وكالات"