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الأندية الإسبانية تستأنف التمارين الجماعية (فيديو وصور)

الرياضة

الأندية الإسبانية تستأنف التمارين الجماعية (فيديو وصور)
AFP GABRIEL BOUYS
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باشرت الأندية الإسبانية الاثنين التدريبات بمجموعات من 10 لاعبين، وفقا للبروتوكول الذي وضعته رابطة "الليغا" مع السلطات الصحية، في خطوة إضافية نحو استئناف الدوري المعلق بسبب كورونا.

ونشر نادي برشلونة متصدر الدوري صورا عبر حسابه في "تويتر" تظهر مشاركة عدد من لاعبيه في التمارين الجماعية أمثال جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكتس، فيما تدرب لاعبو الغريم التقليدي ريال مدريد في مقر النادي في ضواحي العاصمة الإسبانية تمهيدا للعودة الكاملة إلى تمارين الفرق.

ويسمح البروتوكول الذي وضعته الحكومة بتوسيع التمارين الجماعية تدريجيا لجميع الأندية، بما فيها تلك الواقعة في مناطق ستبقى فيها إجراءات تخفيف القيود المفروضة أكثر صرامة من غيرها.

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ويتيح ذلك للأندية الثلاثة الكبرى الريال وبرشلونة وأتلتيكو بإقامة التدريبات بمجموعات من 10 أشخاص على رغم أن العاصمة الاسبانية وإقليم كتالونيا لا يزالان في "المرحلة صفر" من خطة تخفيف القيود كونهما المنطقتين الأكثر تضررا في البلاد.

ويشير البروتوكول الذي وضعته الحكومة إلى السماح للفرق بإقامة تدريبات من 14 شخصا، إلا أن "الليغا" أبلغت الأندية أن الحد الأقصى سيكون 10 لاعبين.

المصدر: أ ف ب

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