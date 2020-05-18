الأندية الإسبانية تستأنف التمارين الجماعية (فيديو وصور)

باشرت الأندية الإسبانية الاثنين التدريبات بمجموعات من 10 لاعبين، وفقا للبروتوكول الذي وضعته رابطة "الليغا" مع السلطات الصحية، في خطوة إضافية نحو استئناف الدوري المعلق بسبب كورونا.

ونشر نادي برشلونة متصدر الدوري صورا عبر حسابه في "تويتر" تظهر مشاركة عدد من لاعبيه في التمارين الجماعية أمثال جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكتس، فيما تدرب لاعبو الغريم التقليدي ريال مدريد في مقر النادي في ضواحي العاصمة الإسبانية تمهيدا للعودة الكاملة إلى تمارين الفرق.

The 𝘳𝘰𝘯𝘥𝘰 is back! 🔄 pic.twitter.com/Av1B2B6nET — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 18, 2020

Rondos are back at the Ciutat Esportiva! 💪🔵🔴 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 18, 2020

ويسمح البروتوكول الذي وضعته الحكومة بتوسيع التمارين الجماعية تدريجيا لجميع الأندية، بما فيها تلك الواقعة في مناطق ستبقى فيها إجراءات تخفيف القيود المفروضة أكثر صرامة من غيرها.

إقرأ المزيد

ويتيح ذلك للأندية الثلاثة الكبرى الريال وبرشلونة وأتلتيكو بإقامة التدريبات بمجموعات من 10 أشخاص على رغم أن العاصمة الاسبانية وإقليم كتالونيا لا يزالان في "المرحلة صفر" من خطة تخفيف القيود كونهما المنطقتين الأكثر تضررا في البلاد.

ويشير البروتوكول الذي وضعته الحكومة إلى السماح للفرق بإقامة تدريبات من 14 شخصا، إلا أن "الليغا" أبلغت الأندية أن الحد الأقصى سيكون 10 لاعبين.

المصدر: أ ف ب