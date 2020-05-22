شاهد.. مونشنغلادباخ يملأ مدرجاته الفارغة مقابل 19 يورو لكل كرسي

يخوض بوروسيا مونشنغلادباخ مباراته السبت ضد باير ليفركوزن في المرحلة الثانية بعد استئناف الدوري الألماني، أمام قرابة 13 ألف مجسم ورقي لمشجعيه في محاولة لتعويض اللعب خلف أبواب موصدة.

وتبنى مونشنغلادباخ فكرة وضع مجسمات من الورق المقوى لملء المقاعد الفارغة أيضا في مباراته الأولى بعد العودة من التوقف، إثر توقف دام لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، السبت الماضي ضد إينتراخت فرانكفورت 3-1، مانحا مشجعيه فرصة الحصول على صورة مجسمة لهم بالحجم الطبيعي لوضعها في المدرجات مقابل 19 يورو للمجسم الواحد.

وكشف رئيس مجموعة المشجعين "فانبروجيكت مونشنغلادباخ"، توماس لودفيك، لوكالة "سيد" الألمانية الرياضية: "أننا قمنا بتثبيت قرابة 13 ألف مجسم، لكن الطلب وصل إلى حوالي 20 ألف مجسم".

Borussia Mönchengladbach are making sure their fans are still in attendance as the Bundesliga returns this weekend! 👏 pic.twitter.com/b3t33r2UMc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 14, 2020

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وأضحى الدوري الألماني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أول البطولات المحلية الكبرى التي تعاود نشاطها منذ التوقف في مارس بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب، الترتيب بفارق 4 نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند الثاني، فيما يتخلف مونشنغلادباخ عن النادي البافاري بفارق 6 نقاط.

المصدر: "أ ف ب"