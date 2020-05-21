رابطة "البريميرليغ" توافق على شراء السعودية نادي نيوكاسل‎ العريق

ذكرت تقارير بريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وافقت على صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل بإعطائها الضوء الأخضر لسيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي التي تتفاوض باسم صندوق الاستثمار السعودي لإبرام الصفقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ما ينقص الصفقة فقط، هو تحويل الأموال.

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وأوضحت الصحيفة أن سبب تأخر رد "البريميرليغ" على طلب بيع نيوكاسل، يعود لانشغال الرابطة في مشروع عودة الدوري الإنجليزي للحياة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد فرز الأموال والأوراق، سيتم الإعلان رسميا عن الصفقة يوم 1 يونيو المقبل أو في موعد قريب من ذلك.

وذكرت الصحيفة على أن مشجعي نيوكاسل يدعمون رحيل المالك الحالي مايك آشلي، بسبب تراجع نتائج الفريق وهبوطه إلى الدرجة الأولى مرتين في آخر 13 عاما.

وحسب التقارير الأخيرة سيستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على 80% من ملكية نيوكاسل، في حين أن الـ20% المتبقية ستكون مقسمة بالتساوي بين أماندا ستافيلي بنسبة 10%، ورجلي الأعمال ديفيد وسايمون روبين بنسبة 10%.

ويعد نيوكاسل من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب.

ويحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة جمعها من 29 مباراة.

المصدر: thesun.co.uk