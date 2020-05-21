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شاهد.. رئيس ريال مدريد "بالكمامة" يتفقد تدريبات نجوم "الملكي"

الرياضة

شاهد.. رئيس ريال مدريد
realmadrid/twitter
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قام رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز اليوم الخميس، بزيارة لمركز تدريبات لاعبي النادي "الملكي"، وتفقد أحوال اللاعبين واستعداداتهم البدنية لاستئناف "الليغا".

وامتثل بيريز لقواعد البروتوكول الصحي الصارم، الذي وضعته رابطة "الليغا"، حيث ظهر وهو يرتدي قناعا للوجه، وحافظ على مسافات الأمان والتباعد الاجتماعي.

كما اجتمع بيريز مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال.

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يذكر أن الأندية الإسبانية باشرت تدريباتها الاثنين الفائت بمجموعات من 10 لاعبين، وفقا للبروتوكول الذي وضعته رابطة "الليغا" مع السلطات الصحية، في خطوة إضافية نحو استئناف الدوري المعلق بسبب كورونا.

المصدر: realmadrid.com

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