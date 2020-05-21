شاهد.. رئيس ريال مدريد "بالكمامة" يتفقد تدريبات نجوم "الملكي"
قام رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز اليوم الخميس، بزيارة لمركز تدريبات لاعبي النادي "الملكي"، وتفقد أحوال اللاعبين واستعداداتهم البدنية لاستئناف "الليغا".
La visita del presidente Florentino Pérez al @realmadrid y @RMBaloncesto. #RealMadridpic.twitter.com/3k6A84SLKE— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 21, 2020
وامتثل بيريز لقواعد البروتوكول الصحي الصارم، الذي وضعته رابطة "الليغا"، حيث ظهر وهو يرتدي قناعا للوجه، وحافظ على مسافات الأمان والتباعد الاجتماعي.
💪☀ ¡Concluimos un nuevo día de trabajo en #RMCity!#HalaMadridpic.twitter.com/27FuS8VwH6— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 21, 2020
كما اجتمع بيريز مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال.
🤸♂️⚽ ¡Colección de chilenas en #RMCity! #HalaMadridpic.twitter.com/OzQ3nmCEIi— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 21, 2020
El presidente Florentino Pérez visitó a la plantilla de fútbol.#RealMadridpic.twitter.com/z12dp9fdoq— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 21, 2020
يذكر أن الأندية الإسبانية باشرت تدريباتها الاثنين الفائت بمجموعات من 10 لاعبين، وفقا للبروتوكول الذي وضعته رابطة "الليغا" مع السلطات الصحية، في خطوة إضافية نحو استئناف الدوري المعلق بسبب كورونا.
المصدر: realmadrid.com