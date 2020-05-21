"أسوشيتد برس" تكشف قلقا قطريا من تأثير كورونا على كأس العالم 2022

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن منظمي مونديال قطر 2022 يشعرون بالقلق من عدم قدرة العديد من المشجعين على تحمل تكاليف السفر لحضور مباريات المونديال إذا تسبب فيروس كورونا في ركود عالمي.

وحسب الوكالة العالمية، أوضح الأمين العام للجنة المنظمة لكأس العالم 2022، حسن الذوادي، أن "كل شيء يبدو غير واضح حاليا، نحن ندخل في حالة ركود، كما أن هناك قلقا بشأن الاقتصاد العالمي وقدرة المشجعين على تحمل تكاليف السفر وتحمل القدوم والإقامة ومتابعة مباريات كأس العالم".

Organisers of the #FIFAWorldCup in Qatar are concerned that many fans won't be able to afford travelling to the tournament in 2022 if the #coronavirus pandemic causes a global #recession.https://t.co/cBjMu6rAhv — Firstpost Sports (@FirstpostSports) May 20, 2020

ولا تزال قطر تأمل في استكمال ستة من الملاعب الثمانية بنهاية هذا العام على الرغم من تعطيل فيروس كورونا لأغلب أعمال التشييد.

Soccer: Qatar faces recession making World Cup trips harder for fans



(AP) -- Organizers of the World Cup in Qatar are concerned that many fans won't be able to afford traveling to the tournament in 2022 if the coronavirhttps://t.co/nMA1WsM8DF#NEWSpic.twitter.com/r3uZ1XYyg0 — news japan (@33newsking) May 21, 2020

ومن المقرر إقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: apnews.com