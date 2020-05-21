تشيلسي يسمح لنجمه "الخائف من كورونا" بالتغيب عن التدريبات (صور)

ذكرت العديد من التقارير البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي سمح للاعبه الفرنسي نغولو كانتي بالتغيب عن التدريبات بسبب تخوفه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخاض كانتي تدريبات اليوم الأول لفريقه أمس الأول، بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية، لكن التقارير تشير إلى أن اللاعب أبدى مخاوف من معاودة التدريبات إلى جانب زملائه، وبالتالي حصل على الضوء الأخضر من النادي والمدرب فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات أمس الأربعاء.

N'Golo Kanté granted compassionate leave by Chelsea over Covid-19 fears https://t.co/2hgXAR5bqn By @JacobSteinberg — Guardian sport (@guardian_sport) May 20, 2020

وأشارت صحيفة "التيليغراف" البريطانية إلى أن النادي اللندني سمح لكانتي البالغ 29 عاما بمواصلة التمارين الفردية في منزله، من دون أن يحدد موعدا للعودة إلى التدريبات الجماعية مع زملائه.

N'Golo Kante granted compassionate leave to miss Chelsea training over fears regarding PL restart. Unclear when he will be back. Club giving him their full support #cfchttps://t.co/5jyZniYE71 — Matt Law (@Matt_Law_DT) May 20, 2020

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وتعرض كانتي، أحد أفراد المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال روسيا عام 2018، إلى حالة إغماء قبل سنتين عندما سقط على الأرض خلال إحدى الحصص التدريبية في مقر كوبهام الخاص بناديه، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها لم تظهر أي مشكلة في القلب.

يذكر أن شقيق كانتي الأكبر نياما توفي بسبب ذبحة قلبية قبل أسابيع من مونديال 2018، كما خسر والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

وكان قائد واتفورد تروي ديني رفض العودة إلى تدريبات فريقه أيضا خشية من احتمال نقل عدوى "كوفيد-19" إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر والذي يعاني من صعوبة في التنفس.

المصدر: أ ف ب