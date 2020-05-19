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"الفيفا" يعاقب الفيصلي الأردني

الرياضة

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فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عقوبة بحق نادي الفيصلي الأردني لتخلفه في دفع رواتب ومستحقات بعض لاعبيه.

وأبلغ "الفيفا"، اليوم الثلاثاء، إدارة النادي الفيصلي، بحرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد، لثلاث فترات قيد وتسجيل، بشكل مؤقت ومشروط، بسبب تراكم الشكاوى المقدمة إليه بحق النادي، والتي تقدم بها لاعبون لعدم تسديد مستحقاتهم المالية.

وقال عضو مجلس إدارة النادي، سامر الحوراني، إنه سيتم دفع المبالغ المترتبة على النادي، لرفع العقوبة، عند معرفة موعد استكمال الدوري. 

وكان "الفيفا" قد فعّل يوم الجمعة الماضي عقوبة مشابهة بحق نادي الرمثا الأردني يمنعه من تسجيل لاعبين محليين وأجانب لمدة 3 فترات متتالية عقب شكاوى تلقاها من 4 لاعبين سبق وأن لعبوا للرمثا يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية.

المصدر: khaberni.com

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