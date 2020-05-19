مصر.. القبض على عصابة مسلحة تستخدم أقنعة بوجه محمد صلاح في عمليات السرقة (صور)

ذكرت العديد من التقارير المصرية، أن الأجهزة الأمنية في مدينة نصر بالقاهرة ألقت القبض على عصابة مسلحة كانت تستخدم أقنعة بوجه اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في عمليات السرقة.

وتتألف العصابة من 4 أفراد كان بحوزتهم عند القبض عليهم سلاح ناري ومقص حديدي وأقنعة بوجه محمد صلاح لإخفاء معالم وجوههم وهوياتهم عند سرقتهم للمحال والمتاجر.

قوات الأمن المصرية تلقي القبض على عصابة مسلحة كانت تستخدم أقنعة محمد صلاح هداف ليفربول لتسهيل عمليات السرقة وإخفاء هوياتهم pic.twitter.com/s966g222QZ — اخبار كرة القدم (@king_moosa10) May 19, 2020

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المصدر: وكالات