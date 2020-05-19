شاهد.. فيديو مؤثر لمارادونا

بدا الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، في فيديو أرسله لمنظمة خيرية تقوم بتوزيع الطعام على الأحياء الفقيرة في الأرجنتين، متأثرا للغاية بعد تذكره لطفولته التي عانى خلالها من الفقر.

وطالب بطل العالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال المكسيك عام 1986، في مقطع الفيديو، بتقديم المساعدة لإطعام المحتاجين، حيث قال: "ها نحن ذا، إلى أصحاب القلوب التضامنية إليكم كل حبي وحناني.. من فضلكم ساعدوا الناس على أن يحصلوا على الطعام.. أنا لا أقدم عرضا أو ما شابه، فقد مررت بمثل هذه الظروف. لقد عانيت كثيرا في طفولتي".

El mensaje de Diego Maradona. pic.twitter.com/EjUS9iaHab — Maradona Pics (@ElDiegoPics) May 17, 2020

ولم يتمكن المدير الفني الحالي لفريق خيمناسيا لابلاتا (مارادونا) من إخفاء مشاعره وتأثره، واختتم الفيديو القصير وهو على وشك البكاء.

المصدر: وكالات