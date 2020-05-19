الأسطورة بولت يصبح أبا لطفلة

بات أسطورة ألعاب القوى الجامايكي، أوسين بولت، أبا بعد أن وضعت زوجته، كايسي بينيت، طفلة، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية الاثنين.

ويبدو أن رئيس وزراء جامايكا، أندرو هولنيس، أكد النبأ عندما كتب في حسابه على "تويتر": "تهانينا إلى أسطورة السباقات السريعة أوسين بولت وكايسي بينيت على ولادة طفلتهما".

وذكرت صحف محلية بأن بينيت وضعت مولودها الأحد.

وكان بولت البالغ 33 عاما، حامل الرقم القياسي في سباقي 100 م و200 م، كشف في مارس الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه وزوجته بينيت ينتظران ولادة ابنة لهما.

Usain Bolt and partner, Kasi Bennett, have baby girl https://t.co/I3R0hxriDE — Islas (@IRislasque) May 19, 2020

إقرأ المزيد

وهدد بولت، الفائز بثماني ميداليات أولمبية، مازحا من سيتقدم بطلب يد ابنته في المستقبل "أي رجل!، أي شاب! لا تلعبوا معي".

وقرر بولت الاعتزال عام 2017 بعد سيطرته عل سباقات السرعة الفردية والجماعية ضمن منتخب بلاده للتتابع عل مدى عقد من الزمن.

تجدر الإشارة إلى أن بولت، يعد واحدا من أساطير ألعاب القوى، ويعتبر أسرع رجل في العالم، إذ يحمل الرقم القياسي العالمي لسباق المائة متر بـ 9.58 ثانية.

المصدر: "أ ف ب"