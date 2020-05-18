 
مباشر
عاجل
مصر تعلن وفاة 15 شخصا و535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظهور ميسي مع شخصيات ماسونية في مسلسل مصري يثير جدلا كبيرا (صور)

الرياضة

ظهور ميسي مع شخصيات ماسونية في مسلسل مصري يثير جدلا كبيرا (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwlq

أثار ظهور صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، ضمن أحداث مسلسل "النهاية" المصري جدلا واسعا بسبب التركيبة الزمنية للمسلسل الذي تدور أحداثه في المستقبل بعد 100 عام.

وجاء ظهور ميسي ضمن مجموعة من الصور، أثناء تتبع قضية جلسات "المحبة" والتي تؤيد الماسونية، حيث يعثر على ظرف يحتوي على صور فوتوغرافية لإياد نصار، والذي يجسد إبليس "الشيطان"، بجوار عدد من المشاهير على رأسهم، ليونيل ميسي ووينستون تشرشل.

وتسبب ظهور صورة ميسي في المسلسل المصري، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن الرسالة التي يريد المخرج إيصالها من ذلك.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا