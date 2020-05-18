ظهور ميسي مع شخصيات ماسونية في مسلسل مصري يثير جدلا كبيرا (صور)

أثار ظهور صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، ضمن أحداث مسلسل "النهاية" المصري جدلا واسعا بسبب التركيبة الزمنية للمسلسل الذي تدور أحداثه في المستقبل بعد 100 عام.

وجاء ظهور ميسي ضمن مجموعة من الصور، أثناء تتبع قضية جلسات "المحبة" والتي تؤيد الماسونية، حيث يعثر على ظرف يحتوي على صور فوتوغرافية لإياد نصار، والذي يجسد إبليس "الشيطان"، بجوار عدد من المشاهير على رأسهم، ليونيل ميسي ووينستون تشرشل.

في الحلقة الي فاتت في مسلسل النهاية محمود عبد الغني لما فتح الظرف التاني الي فيه الصور والمفروض ان فيه ناس ماثونيه وبينهم كان ايد نصار كانت اول صوره لميسي

فهل ده معناه ان ميسي ماثوني ولا المؤلف كان مدريدي وبيشوه صورة ميسي #النهايهpic.twitter.com/oE91uQSjZS — Mahmoud Samy (@Mahmoud64341105) May 17, 2020

وتسبب ظهور صورة ميسي في المسلسل المصري، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن الرسالة التي يريد المخرج إيصالها من ذلك.

مش عارف ليه المخرج امبارح في مسلسل النهايه كان حاطط صوره ميسي مع الجماعه بتوع الماسونيه وكدا وايه علاقته اصلا بالموضوع اللي بيتكلموا فيه🤔 pic.twitter.com/aeiKAnhdwX — سلام 🕊 (@sallam_77) May 17, 2020

حد خد باله من صورة ميسي في مسلسل النهاية !!!؟🤔

المسلسل بيلمح ان ميسي تابع للنظام الماسوني 🤔🤔🤔 #النهايه#المسيح_الدجالpic.twitter.com/j01bDBOan3 — mr mo (@brave2heart3) May 17, 2020

في مسلسل النهاية بيظهر صورة ميسي و هو يبكي بعد ما ضيع ضربة الجزاء

بيظهر اياد نصار وهوالمسيح الدجال

اكيد اياد نصار كان قاعد في المدرجات و هو اللي شتت تركيز ميسي عشان يضيع ضربة الجزاء و اكيد هيجوايين روبوت

و كل ده بيثبت ان ميسي فضائي

عشان كده في نظرية مؤامرة عليه#مسلسل_النهايهpic.twitter.com/LzhrtfXHp3 — Omar Elkarfos (@OElkarfos) May 17, 2020

تحليلى لظهور صورة ميسى ف مسلسل النهايه#النهايهpic.twitter.com/ngYXgYspnT — kareem (@kareem16407658) May 16, 2020

المصدر: وكالات