فريق كوري جنوبي يعتذر على استخدامه دمى لملء المدرجات

قدم فريق إف سي سيئول الكوري الجنوبي لكرة القدم، اعتذاره عن التسبب في "قلق بالغ"، بعد اتهامه باستخدام دمى جنسية لملء المقاعد الفارغة في المباراة التي فاز فيها على ضيفه غوانغجو 1-0.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه اليوم الاثنين، إن العارضات اللواتي تم استخدامهن في المدرجات بسبب غياب المشجعين المحرومين من دخول الملاعب على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا "لا علاقة لهن بالدمى الجنسية".

A ‘misunderstanding’ with the supplier led FC Seoul to use sex dolls to fill their stadium weekend. pic.twitter.com/3oJH24TTFZ — Paddy Power (@paddypower) May 18, 2020

وأضاف البيان: "نأسف بصدق لتسببنا في قلق بالغ لدى المشجعين"، وذلك بعدما أحدث هذا التصرف ضجة كبيرة في صفوف المشجعين ولدى وسائل الإعلام.

وتابع: "لقد أكدنا منذ البداية أنه لا علاقة لهذه (الدمى في المدرجات) بالدمى الجنسية".

South Korean football team FC Seoul placed 'sex dolls' around the ground for Sunday's game. 😳



The club have now released a statement. ✍️ https://t.co/9HJnkSXqzZ — SPORTbible (@sportbible) May 18, 2020

ولكن بعض تلك الدمى التي تم نشرها في المدرجات خلال مباراة أمس الأحد ضد غوانجو، ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي، ارتدت قمصانا تحمل شعارا لشركة متخصصة في بيع الدمى الجنسية.

وتم توزيع هذه الدمى وفق نظام إرشادات التباعد الاجتماعي، كما ارتدت بعضها الكمامات الطبية، ورفع بعضها الآخر لافتات تعلن عن الشركة وبعض منتجاتها.

وكان موسم الدوري الكوري الجنوبي الجديد، انطلق في الثامن من مايو الجاري، بعد تأجيله لأكثر من شهرين بسبب فيروس "كوفيد-19"، ولكن خلف أبواب موصدة، ما دفع الفرق لاستخدام تماثيل مصورة تمثل المشجعين مصنوعة من الورق المقوى ولافتات ولوحات لملء المدرجات.

المصدر: أ ف ب