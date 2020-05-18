شاهد.. تحية "مضحكة" من نجم بايرن ميونيخ لمدربه

لم يغامر الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ، أمام مضيفه يونيون برلين، الأحد، ضمن الجولة الـ26 للبوندسليغا، بمخالفة تعليمات التباعد الاجتماعي حتى من أجل مصافحة مدربه.

وعندما قرر مدرب الفريق البافاري، هانز فليك، استبدال الهداف الألماني قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، خرج اللاعب من أرضية الملعب وبدلا من مصافحة المدرب بالطريقة التي لجأ إليها معظم اللاعبين بالكوع، قام مولر بركل المدرب عوضا عن السلام بالمرفق.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة مولر الطريفة وعلق الكثير من المتابعين على طريقة هداف البايرن هذه معتبرين أنها تحية جديدة داخل الملاعب في ظل أزمة وباء كورونا التي اجتاحت العالم.

Thomas Muller don’t take pandemic risks 😉🇩🇪 pic.twitter.com/zs8E0fb0DC — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 17, 2020

it's okey.. thomas muller will be on the bench next season. 😁 pic.twitter.com/cZF5jdcV6Q — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) May 17, 2020

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ونجح بايرن ميونيخ من الفوز على مضيفه يونيون برلين 2-0، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة متصدرا جدول الترتيب، ليتفوق بفارق 4 نقاط عن الوصيف بروسيا دورتموند.

وعادت عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران، السبت، ولكن خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة، بعد توقف لمدة شهرين بسبب فيروس "كوفيد-19".

المصدر: RT