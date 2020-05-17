شاهد بالفيديو.. بطلة روسية تقوم بحركات تثير الدهشة لمرونة ورشاقة جسمها

تواصل لاعبة الجمباز الروسية، ألكسندرا سولداتوفا، نشر الصور ومقاطع فيديو لمتابعيها عبر تطبيق "إنستغرام"، في ظل ظروف الحجر المنزلي، وتظهر مرونة كبيرة ورشاقة جسدها.

ونشرت سولداتوفا صورة وهي مستلقية على سريرها في غرفة نومها تثير الدهشة، وتظهر مدى مرونة جسمها، كما نشرت مقاطع فيديو تقوم فيها بحركات صعبة للغاية، والملفت أن قطتها كانت تقوم أيضا ببعض الحركات.

وكشفت الفاتنة الروسية عن وجود بنية استثنائية في جسدها، مشيرة إلى أن ركبتها اليسرى ومرفقها الأيسر ينحنيان أفضل بكثير من الجهة اليمنى.

يذكر أن ألكسندرا سولداتوفا البالغة من العمر 21 عاما، هي بطلة العالم أربع مرات في الجمباز الإيقاعي، وتوجت بثلاث ميداليات ذهبية للفريق في بطولات أوروبا مع منتخب روسيا.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات